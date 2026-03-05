Randonnées équestre et pédestre Lévignac-de-Guyenne

Randonnées équestre et pédestre Lévignac-de-Guyenne dimanche 8 mars 2026.

Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08

2026-03-08

Circuit cavaliers 16km et 26km
Marcheurs 9km et 14km
Inscription au plus tard le 5 mars   .

Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 57 89 98 

