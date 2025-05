Randonnées estivales en vélo à assistance électrique – Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé, 24 mai 2025 13:30, Pont-l'Abbé.

Avec le Club Cyclorandonneurs de Pont l’Abbé

Suite au succès rencontré par les randonnées estivales organisées en 2024, le club Les Cyclorandonneurs Pont

l’abbistes , affilié à la Fédération Française FFVélo, propose durant l’été 2025, trois randonnées estivales ,

exclusivement réservées aux pratiquants de VAE (Vélos à Assistance Electrique).

Pour y participer il n’y a aucune obligation à être licencié au club, ni à faire partie d’une association…

Ces sorties se feront en formule accompagnées par des membres du club.

L’assiette géographique des circuits se limitera au Pays Bigouden Sud.

Les parcours emprunteront des routes et parfois des chemins et/ou sentes mais dans tous les cas loin des routes à grande

circulation automobile.

Les encadrants du groupe pourront, le cas échéant, donner quelques explications sur l’histoire ou anecdotes concernant les

sites visités. Ils pourront également donner des conseils sur (le bon) usage des vitesses et de l’assistance électrique pour

bénéficier d’une autonomie maximale de la batterie…

Pour être couvert en cas d’accident, chaque participant devra s’inscrire sur le lieu de départ de chaque sortie.

A l’issue de la randonnée tout participant recevra par mail la trace GPX du parcours afin que celui qui le désire puisse en

toute autonomie, refaire son rythme, le parcours et les éventuelles visites annexes…

Chacun aura à cœur d’adapter sa tenue à la pratique du vélo (sous le soleil et même sous la pluie…si,si…), ainsi qu’à

vérifier l’autonomie de sa batterie pour éviter toute déconvenue.

Le casque pour la circonstance sera obligatoire…

Cependant, la présence de tout animal de compagnie sera proscrite !

Tous les départs, suite aux inscriptions préalables sur le site de départ se feront à partir de 13h30 au Bois Saint

Laurent à Pont l’Abbé afin d’assurer un départ réel à 14h.

La contribution financière de chaque participant est fixée 3€ par randonnée.

Celle-ci donnera droit à l’arrivée vers 18h à une collation permettant les échanges entre participants.

Les dates retenues pour un programme très éclectique de randonnées sont les suivantes :

¤Randonnée n° 1

Le samedi 24 mai 2025

Bords de l’Odet et Chapelles sur la commune de Combrit

42 km pour un dénivelé de 319+

¤Randonnée n° 2

Le samedi 28 juin 2025

Sur les traces du Trein Ero Vili et le concasseur à galets de Tréguennec

34 km pour un dénivelé de 215+

¤Randonnée n° 3

Le samedi 26 juillet 2025

Dolmen, Menhirs et alignements mégalithiques…

42 km pour un Dénivelé de 178+

PS : Le français sera la langue utilisée, cependant des explications de noms de lieux pourront aussi se décliner en breton…

dans la limite des compétences des accompagnateurs.

Contacts et renseignements au 06 42 89 59 67 .

Quai Saint-Laurent Bois St Laurent

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 42 89 59 67

