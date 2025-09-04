RANDONNÉES FAMILIALES SEPTEMBRE Banyuls-sur-Mer

RANDONNÉES FAMILIALES SEPTEMBRE Banyuls-sur-Mer jeudi 4 septembre 2025.

RANDONNÉES FAMILIALES SEPTEMBRE

Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04 08:30:00

fin : 2025-09-04

Date(s) :

2025-09-04

Commentées et proposées par Banyuls Rando. Inscriptions au plus tard la veille à l’Office de tourisme. Reco chaussures rando/sport, sac à dos, casquette, eau, barre céréales ou fruit. Gratuit -16 ans.

.

Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58

English :

Commented and proposed by Banyuls Rando. Registration by the day before at the Tourist Office. Reco: hiking/sport shoes, rucksack, cap, water, cereal bar or fruit. Free for children under 16.

German :

Kommentiert und vorgeschlagen von Banyuls Rando. Anmeldung spätestens am Vortag im Tourismusbüro. Reco: Wander-/Sportschuhe, Rucksack, Mütze, Wasser, Müsliriegel oder Obst. Kostenlos für Kinder unter 16 Jahren.

Italiano :

Commentato e proposto da Banyuls Rando. Iscriversi il giorno prima all’Ufficio del Turismo. Portare: scarpe da trekking/sportive, zaino, berretto, acqua, barretta ai cereali o frutta. Gratuito per i minori di 16 anni.

Espanol :

Comentado y propuesto por Banyuls Rando. Se ruega inscribirse la víspera en la Oficina de Turismo. Llevar: calzado de senderismo/deportivo, mochila, gorra, agua, barrita de cereales o fruta. Gratuito para los menores de 16 años.

L’événement RANDONNÉES FAMILIALES SEPTEMBRE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-25 par OT DE BANYULS SUR MER