Randonnées fouées Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire

Randonnées fouées

Saint-Georges-des-Sept-Voies 13, La Sansonnière Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-12 08:00:00

fin : 2025-10-12 10:00:00

2025-10-12

L’ACL organisé sa randonnée annuelle.

3 parcours de

• 5 km

• 10 km

• 15 km

Buvette et Fouées sont proposés à l’arrivée.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 12 octobre 2025 de 8h à 10h. .

Saint-Georges-des-Sept-Voies 13, La Sansonnière Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 50 49 22 21 acl9350@gmail.com

English :

The ACL organized its annual hike.

German :

Die ACL organisierte ihre jährliche Wanderung.

Italiano :

L’ACL ha organizzato la sua passeggiata annuale.

Espanol :

El ACL organizó su marcha anual.

