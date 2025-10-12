Randonnées fouées Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire
Randonnées fouées Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire dimanche 12 octobre 2025.
Randonnées fouées
Saint-Georges-des-Sept-Voies 13, La Sansonnière Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 08:00:00
fin : 2025-10-12 10:00:00
Date(s) :
2025-10-12
L’ACL organisé sa randonnée annuelle.
3 parcours de
• 5 km
• 10 km
• 15 km
Buvette et Fouées sont proposés à l’arrivée.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 12 octobre 2025 de 8h à 10h. .
Saint-Georges-des-Sept-Voies 13, La Sansonnière Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 50 49 22 21 acl9350@gmail.com
English :
The ACL organized its annual hike.
German :
Die ACL organisierte ihre jährliche Wanderung.
Italiano :
L’ACL ha organizzato la sua passeggiata annuale.
Espanol :
El ACL organizó su marcha anual.
L’événement Randonnées fouées Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2025-09-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME