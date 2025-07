Randonnées gourmandes Viala-du-Pas-de-Jaux

Randonnées gourmandes Viala-du-Pas-de-Jaux samedi 16 août 2025.

Randonnées gourmandes

Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

3 parcours au choix 4.5 km, 8 km ou 16 km

Randonnées au départ du Viala du Pas de Jaux.

Ravitaillement gourmand avec produits locaux sur les parcours.

Restauration le midi brasucade, salade, dessert hors boisson

Buvette sur place.

Départ à partir de 8h45 15 .

Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie

English :

3 routes to choose from: 4.5 km, 8 km or 16 km

German :

3 Strecken zur Auswahl: 4,5 km, 8 km oder 16 km

Italiano :

3 percorsi a scelta: 4,5 km, 8 km o 16 km

Espanol :

3 recorridos a elegir: 4,5 km, 8 km o 16 km

L’événement Randonnées gourmandes Viala-du-Pas-de-Jaux a été mis à jour le 2025-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)