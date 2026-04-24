Gréez-sur-Roc

Randonnées

Rdv Salle des fêtes, place de l’Eglise Gréez-sur-Roc Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Les associations Les villageois de Gréez ont le plaisir d’organiser une journée randonnée sur la commune. Deux parcours seront proposés un de 12 km et un de 6 km. Départ depuis la salle des fêtes à 9h15 et 9h45 selon parcours. Possibilité d’acheter un plateau repas 15€ boissons comprises. Pour ceux qui ne souhaitent pas de plateau repas une participation de 3€ vous sera demandée. Inscription obligatoire. .

Rdv Salle des fêtes, place de l’Eglise Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 55 67 31 lesvillageoisgreez@gmail.com

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English :

L’événement Randonnées Gréez-sur-Roc a été mis à jour le 2026-04-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude