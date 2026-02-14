Randonnées La Gondulfienne Saint-Gondon
Randonnées La Gondulfienne Saint-Gondon dimanche 1 mars 2026.
Randonnées La Gondulfienne
7 Rue du Petit Clou Saint-Gondon Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 07:30:00
fin : 2026-03-01 10:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Randonnée La Gondulfienne le dimanche 1er mars
La randonnée pédestre La Gondulfienne vous donne rendez-vous le dimanche 1er mars à Saint-Gondon, avec inscriptions à la salle du P’tit Clou.
Organisée par l’association Saint-Gondon Fraternité, cette manifestation propose trois parcours adaptés à tous les niveaux 5 km, 10 km et 20 km.
Horaires de départ
– 10 km et 20 km entre 7h30 et 9h30
– 5 km entre 9h et 10h
Des ravitaillements composés de produits faits maison seront proposés sur place, pour un moment sportif et gourmand dans une ambiance conviviale. 5 .
7 Rue du Petit Clou Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 75 77 41 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Gondulfienne walk on Sunday, March 1
L’événement Randonnées La Gondulfienne Saint-Gondon a été mis à jour le 2026-02-14 par OT GIEN