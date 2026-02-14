Randonnées La Gondulfienne Saint-Gondon

Randonnées La Gondulfienne

7 Rue du Petit Clou Saint-Gondon Loiret

Début : 2026-03-01 07:30:00

fin : 2026-03-01 10:00:00

Randonnée La Gondulfienne le dimanche 1er mars

La randonnée pédestre La Gondulfienne vous donne rendez-vous le dimanche 1er mars à Saint-Gondon, avec inscriptions à la salle du P’tit Clou.

Organisée par l’association Saint-Gondon Fraternité, cette manifestation propose trois parcours adaptés à tous les niveaux 5 km, 10 km et 20 km.

Horaires de départ

– 10 km et 20 km entre 7h30 et 9h30

– 5 km entre 9h et 10h

Des ravitaillements composés de produits faits maison seront proposés sur place, pour un moment sportif et gourmand dans une ambiance conviviale. 5 .

7 Rue du Petit Clou Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 75 77 41 45

English :

La Gondulfienne walk on Sunday, March 1

