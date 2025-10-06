Randonnées La Semaine Bleue Complexe sportif des Guinches Mours-Saint-Eusèbe

Randonnées La Semaine Bleue

Complexe sportif des Guinches 4 Chemin grande mère d’Eau des Gonthards Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le CCAS de Romans et Loisirs Evasion Dynamic Séniors vous proposent deux parcours de randonnées, de 8 et 11 km ! Venez nombreux !

Complexe sportif des Guinches 4 Chemin grande mère d’Eau des Gonthards Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 37 23 centreactionsociale@ville-romans26.fr

English :

As part of Semaine Bleue (Blue Week), the Romans CCAS and Loisirs Evasion Dynamic Séniors are offering two hiking trails, of 8 and 11 km! Come one, come all!

German :

Im Rahmen der Blauen Woche bieten Ihnen das CCAS von Romans und Loisirs Evasion Dynamic Séniors zwei Wanderstrecken an, 8 und 11 km lang! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), il CCAS di Roma e Loisirs Evasion Dynamic Séniors vi propongono due passeggiate di 8 e 11 km! Venite uno, venite tutti!

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), la CCAS Romans y Loisirs Evasion Dynamic Séniors le proponen dos paseos de 8 y 11 km ¡Venga uno, vengan todos!

