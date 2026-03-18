Randonnées lavaultoises Espace La Charité Montluçon

Randonnées lavaultoises

Espace La Charité Allée Georges Sauvestre Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

3 randonnées 6, 10 et 17 km proposées avec repas à l’arrivée sur réservation.

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Espace La Charité Allée Georges Sauvestre Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 05 16 88 dany.th@orange.fr

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English :

3 hikes (6, 10 and 17 km) with lunch on arrival (booking required).

L’événement Randonnées lavaultoises Montluçon a été mis à jour le 2026-03-18 par Montluçon Tourisme