Randonnées Les balades de la Vallée de la Meuse Bazoilles-sur-Meuse

La commune de Bazoilles-sur-Meuse accueillera une randonnée, comme toujours gratuite et familiale, avec des parcours allant de 7,5 à 45 kilomètres, à destination des marcheurs et des cyclistes en VTT. Cela sera la 10ème édition que ce moment festif et semé d’animations existe, ça se fête !

Le départ et l’arrivée se feront à Bazoilles-sur-Meuse, sur la place des Marronniers, de 8h30-15h.

Et nouveauté cette année, le départ pourra se faire également depuis Bourmont !

Plusieurs communes des Vosges et de la Haute-Marne sont traversées Bazoilles-sur-Meuse, Harréville-les-Chanteurs, Goncourt, Gonaincourt et Bourmont.

Les parcours suivent la rivière à l’aller et au retour, et les parcours sont plats et adaptés à une balade familiale. Seul le 45km sera plus sportif, avec du dénivelé et un point de vue à Bourmont.Tout public

Place des marroniers Bazoilles-sur-Meuse 88300 Vosges Grand Est

English :

The commune of Bazoilles-sur-Meuse will be hosting a hike, as always free and family-friendly, with routes ranging from 7.5 to 45 kilometers, for walkers and mountain bikers. This will be the 10th time that this festive event has been held, and it’s cause for celebration!

Start and finish in Bazoilles-sur-Meuse, Place des Marronniers, 8.30 a.m.-3 p.m.

And new this year, it will also be possible to start from Bourmont!

Several towns in the Vosges and Haute-Marne regions will be crossed: Bazoilles-sur-Meuse, Harréville-les-Chanteurs, Goncourt, Gonaincourt and Bourmont.

The routes follow the river on both the outward and return legs, and are flat and suitable for family outings. Only the 45km will be more challenging, with an elevation gain and a viewpoint at Bourmont.

German :

In der Gemeinde Bazoilles-sur-Meuse findet wie immer eine kostenlose und familienfreundliche Wanderung statt. Die Strecken sind zwischen 7,5 und 45 Kilometern lang und richten sich an Wanderer und Mountainbikefahrer. Diese festliche Veranstaltung mit vielen Animationen findet bereits zum 10

Start und Ziel sind in Bazoilles-sur-Meuse auf dem Place des Marronniers von 8:30 bis 15:00 Uhr.

Neu in diesem Jahr ist, dass der Start auch von Bourmont aus möglich ist!

Mehrere Gemeinden in den Vogesen und der Haute-Marne werden durchquert: Bazoilles-sur-Meuse, Harréville-les-Chanteurs, Goncourt, Gonaincourt und Bourmont.

Die Strecken folgen auf dem Hin- und Rückweg dem Fluss, und die Strecken sind flach und für einen Familienausflug geeignet. Nur die 45 km lange Strecke ist sportlicher, mit Höhenunterschieden und einem Aussichtspunkt in Bourmont.

Italiano :

Come sempre, Bazoilles-sur-Meuse ospiterà una passeggiata gratuita e adatta alle famiglie, con percorsi da 7,5 a 45 chilometri per escursionisti e mountain biker. È la decima volta che si tiene questo evento festivo ed è un ottimo modo per festeggiare!

La partenza e l’arrivo saranno a Bazoilles-sur-Meuse, in Place des Marronniers, tra le 8.30 e le 15.00.

E per la prima volta quest’anno sarà possibile partire anche da Bourmont!

Saranno attraversate diverse città dei Vosgi e dell’Alta Marna: Bazoilles-sur-Meuse, Harréville-les-Chanteurs, Goncourt, Gonaincourt e Bourmont.

I percorsi seguono il fiume sia all’andata che al ritorno, sono pianeggianti e adatti alle gite in famiglia. Solo il percorso di 45 km sarà più impegnativo, con un cambio di altitudine e un punto panoramico a Bourmont.

Espanol :

Como siempre, Bazoilles-sur-Meuse acogerá una marcha gratuita y familiar, con recorridos de 7,5 a 45 kilómetros para senderistas y ciclistas de montaña. Es la 10ª vez que se celebra este acontecimiento festivo, ¡una buena manera de celebrarlo!

La salida y la llegada tendrán lugar en Bazoilles-sur-Meuse, en la plaza des Marronniers, entre las 8.30 y las 15.00 horas.

Y, por primera vez este año, ¡también será posible salir desde Bourmont!

Varias ciudades de los Vosgos y del Alto Marne estarán de paso: Bazoilles-sur-Meuse, Harréville-les-Chanteurs, Goncourt, Gonaincourt y Bourmont.

Las rutas siguen el río tanto a la ida como a la vuelta, y son llanas y adecuadas para paseos familiares. Sólo la ruta de 45 km será más exigente, con un cambio de altitud y un mirador en Bourmont.

