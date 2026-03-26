Randonnées Les Lutins des Beaux Jours avec ADDES à Botmeur.

Botmeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-22

Une aventure printanière au cœur des bois enchantés des lutins

Lorsque le printemps éveille la nature, les lutins de la forêt s’épanouissent dans les bois et les landes autour de Botmeur. Leur vie, pleine de malice et d’aventures, se déroule dans le secret des sous-bois. Les enfants sont invités à partir sur leurs traces, à la découverte de leurs secrets et de leurs cabanes cachées.

Au cours de cette aventure, des jeux et ateliers seront proposés par les guides, suivant les scénarios des randonnées, pour immerger les enfants encore plus profondément dans cet univers magique. Une expérience ludique et féerique au cœur de la nature ! .

Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 66 58

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English : Randonnées Les Lutins des Beaux Jours avec ADDES à Botmeur.

L’événement Randonnées Les Lutins des Beaux Jours avec ADDES à Botmeur. Botmeur a été mis à jour le 2026-03-26 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ