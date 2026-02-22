Randonnées Lizant
Randonnées Lizant dimanche 8 mars 2026.
Randonnées
Salle des fêtes Lizant Vienne
Tarif : – –
3 circuits pédestres 8, 11 & 14 km
3 circuits VTT 26, 36 & 45 km
Inscription à partir de 8h à la salle des fêtes. Départ libre.
Ravitaillement prévu à mi-parcours pensez à votre gobelet.
Verre de l’amitié offert à l’arrivée. .
Salle des fêtes Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine jmdeschamps.lizant@gmail.com
