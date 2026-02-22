Randonnées Lizant

Randonnées Lizant dimanche 8 mars 2026.

Salle des fêtes Lizant Vienne

3 circuits pédestres 8, 11 & 14 km
3 circuits VTT 26, 36 & 45 km

Inscription à partir de 8h à la salle des fêtes. Départ libre.
Ravitaillement prévu à mi-parcours pensez à votre gobelet.
Verre de l’amitié offert à l’arrivée.   .

Salle des fêtes Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   jmdeschamps.lizant@gmail.com

