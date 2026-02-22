Randonnées

Salle des fêtes Lizant Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

3 circuits pédestres 8, 11 & 14 km

3 circuits VTT 26, 36 & 45 km

Inscription à partir de 8h à la salle des fêtes. Départ libre.

Ravitaillement prévu à mi-parcours pensez à votre gobelet.

Verre de l’amitié offert à l’arrivée. .

Salle des fêtes Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine jmdeschamps.lizant@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnées

L’événement Randonnées Lizant a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou