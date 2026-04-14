Montberaud

RANDONNÉES

VILLAGE Montberaud Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:30:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

2 randonnées sont organisées la plus longue: départ à 8 h 30 à travers bois, champs et prés ; la plus courte départ à 9 h 30 sur route.

Possibilité de participer au repas, sur inscription avant le 1er Juin au 06 83 18 46 41(MF) ou 06 11 44 68 68 (Ch) .

VILLAGE Montberaud 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 6 83 18 46 41 thibaut-famille@orange.fr

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English :

2 hikes are organized: the longest starts at 8:30 a.m. through woods, fields and meadows; the shortest starts at 9:30 a.m. on the road.

L’événement RANDONNÉES Montberaud a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE