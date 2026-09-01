Randonnées Moto et Pédestre à Armes ! Salle des fêtes Armes

Informations pratiques

Armes

Randonnées Moto et Pédestre à Armes !

Salle des fêtes Rue Cornelius Armes Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:30:00

fin : 2026-09-20 14:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Comité des Fêtes d’Armes vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la balade, de la convivialité et de la gourmandise !

RDV à 8h30 à la salle des fêtes autour d’un café offert à tous les participants.

À 9h, départ des randonnées :

– Randonnée pédestre (10km) : venez découvrir les chemins autour d’Armes lors d’une agréable randonnée.

– Randonnée moto (140km) : les amateurs de deux-roues partiront à la découverte des routes et paysages de Puisaye. De quoi profiter d’une belle balade entre passionnés !

Et après l’effort… le réconfort ! Les deux randonnées seront suivies d’un repas le midi avec une délicieuse paella. (Pas besoin de participer à une randonnée pour venir déjeuner ! Vous pouvez tout simplement nous rejoindre pour partager ce moment convivial autour d’un bon repas. )

RÉSERVATION avant le 13 septembre au 06.50.94.45.59. .

Salle des fêtes Rue Cornelius Armes 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 94 45 59

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English : Randonnées Moto et Pédestre à Armes !

L’événement Randonnées Moto et Pédestre à Armes ! Armes a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Clamecy Haut Nivernais