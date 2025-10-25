Randonnées nocturnes Ride in Mours Bike Club Mours les Guinches Mours-Saint-Eusèbe

Début : 2025-10-25 17:30:00

2025-10-25

2025-10-25

Le Bike Club de Mours organise sa première édition de randonnées nocturnes: possibilité d’expérience pédestre ou en VTT

.

les Guinches Complexe Sportif Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bikeclubmours26@gmail.com

English :

The Bike Club de Mours organizes its first edition of night rides: a chance to try out the pedestrian or mountain bike experience

German :

Der Bike Club von Mours organisiert zum ersten Mal Nachtwanderungen, die zu Fuß oder mit dem Mountainbike erlebt werden können

Italiano :

Il Bike Club de Mours organizza le sue prime uscite notturne, offrendo la possibilità di provare qualcosa di nuovo a piedi o in mountain bike

Espanol :

El Bike Club de Mours organiza sus primeros paseos nocturnos, ofreciendo la oportunidad de probar algo nuevo a pie o en bicicleta de montaña

