Randonnées nocturnes Ride in Mours Bike Club Mours les Guinches Mours-Saint-Eusèbe

Début : 2025-10-25 17:30:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Le Bike Club de Mours organise sa première édition de randonnées nocturnes: possibilité d’expérience pédestre ou en VTT
.
les Guinches Complexe Sportif Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bikeclubmours26@gmail.com
English :
The Bike Club de Mours organizes its first edition of night rides: a chance to try out the pedestrian or mountain bike experience
German :
Der Bike Club von Mours organisiert zum ersten Mal Nachtwanderungen, die zu Fuß oder mit dem Mountainbike erlebt werden können
Italiano :
Il Bike Club de Mours organizza le sue prime uscite notturne, offrendo la possibilità di provare qualcosa di nuovo a piedi o in mountain bike
Espanol :
El Bike Club de Mours organiza sus primeros paseos nocturnos, ofreciendo la oportunidad de probar algo nuevo a pie o en bicicleta de montaña
