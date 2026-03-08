Randonnées pédestre et VTT, dans le cadre d’une journée de solidarité Airvault
Airvault Deux-Sèvres
L’association Les Cimentiers du Poitou organise une journée de solidarité au profit de l’association Les muscotos d’Antoine . Tous les fonds récoltés seront intégralement reversés à cette cause. L’événement se déroulera le dimanche 12 avril, à partir de 9 h, à la prairie de Soulièvres, à Airvault. Au programme des randonnées pédestres de 6 ou 10 km avec un départ libre et une randonnée à vélo de 25 km, toutes à allure modérée, avec un départ groupé à 9 h. Tarifs 5 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans. Sur place, une buvette et une vente de goodies seront également proposées, ainsi que la possibilité de faire un don. .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lescimentiers@gmail.com
