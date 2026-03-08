Randonnées pédestre et VTT, dans le cadre d’une journée de solidarité Airvault

Randonnées pédestre et VTT, dans le cadre d’une journée de solidarité

L’association Les Cimentiers du Poitou organise une journée de solidarité au profit de l’association Les muscotos d’Antoine . Tous les fonds récoltés seront intégralement reversés à cette cause. L’événement se déroulera le dimanche 12 avril, à partir de 9 h, à la prairie de Soulièvres, à Airvault. Au programme des randonnées pédestres de 6 ou 10 km avec un départ libre et une randonnée à vélo de 25 km, toutes à allure modérée, avec un départ groupé à 9 h. Tarifs 5 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans. Sur place, une buvette et une vente de goodies seront également proposées, ainsi que la possibilité de faire un don. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lescimentiers@gmail.com

