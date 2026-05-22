Saint-Méard-de-Drône

Randonnées pédestre

Saint-Méard-de-Drône Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Randonnée pédestre de 6 à 10 km tous les mercredis soirs, ouvert à tous, 2€ par personne

Randonnée pédestre de 6 à 10 km tous les mercredis soirs, ouvert à tous, 2€ par personne .

Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 07 90 98

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English : Randonnées pédestre

6 to 10 km hikes every Wednesday evening, open to all, 2? per person

L’événement Randonnées pédestre Saint-Méard-de-Drône a été mis à jour le 2026-05-22 par Val de Dronne