Randonnées pédestre Saint-Méard-de-Drône
Randonnées pédestre Saint-Méard-de-Drône mercredi 17 juin 2026.
Saint-Méard-de-Drône
Randonnées pédestre
Saint-Méard-de-Drône Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Randonnée pédestre de 6 à 10 km tous les mercredis soirs, ouvert à tous, 2€ par personne
Randonnée pédestre de 6 à 10 km tous les mercredis soirs, ouvert à tous, 2€ par personne .
Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 07 90 98
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English : Randonnées pédestre
6 to 10 km hikes every Wednesday evening, open to all, 2? per person
L’événement Randonnées pédestre Saint-Méard-de-Drône a été mis à jour le 2026-05-22 par Val de Dronne