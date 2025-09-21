Randonnées pédestre, Vtt & équestre Saint-Méard-de-Drône

Randonnées pédestre, Vtt & équestre Saint-Méard-de-Drône dimanche 21 septembre 2025.

Randonnées pédestre, Vtt & équestre

Saint-Méard-de-Drône Dordogne

Randonnée pédestre (10 km), VTT (25 km), équestre (25 km) et attelage (14 km) organisée par l’association des Cavaliers et Meneurs de la Vallée à la Plaine des Sports rendez-vous entre 8h30 et 10h pour les inscriptions (port de protections recommandé, casque obligatoire pour les mineurs, assurance obligatoire) Tarif 10 € par personne comprenant notamment le café du matin, un casse-croûte avec civet sur le parcours et l’apéritif du midi avec une soupe de haricots Pique-nique tiré du sac Réservations recommandées avant le 14 septembre au 06 71 07 90 98 ou 06 81 32 68 01. .

Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 32 68 01

English : Randonnées pédestre, Vtt & équestre

Hiking (10 km), mountain biking (25 km), horse-riding (25 km) and carriage driving (14 km) organized by the Cavaliers et Meneurs de la Vallée association at the Plaine des Sports: meet between 8.30am and 10am for registration

German : Randonnées pédestre, Vtt & équestre

Wanderung (10 km), Mountainbike (25 km), Reiten (25 km) und Gespannfahren (14 km), organisiert von der Association des Cavaliers et Meneurs de la Vallée in der Plaine des Sports: Treffpunkt zwischen 8:30 und 10:00 Uhr für die Einschreibungen

Italiano :

Escursioni a piedi (10 km), in mountain bike (25 km), a cavallo (25 km) e in carrozza (14 km) organizzate dall’associazione Cavaliers et Meneurs de la Vallée alla Plaine des Sports: ritrovo dalle 8.30 alle 10 per l’iscrizione

Espanol : Randonnées pédestre, Vtt & équestre

Senderismo (10 km), bicicleta de montaña (25 km), paseos a caballo (25 km) y en carruaje (14 km) organizados por la asociación Cavaliers et Meneurs de la Vallée en la Plaine des Sports: cita de 8.30 a 10.00 para la inscripción

