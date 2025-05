Randonnées pédestres à l’occasion de la fête de Thezac – Thézac, 25 mai 2025 08:00, Thézac.

Lot-et-Garonne

Randonnées pédestres à l’occasion de la fête de Thezac Thézac Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 08:00:00

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Parcours balisés de 6km, 9km et 15 km. Ravitaillement.

12h30 apéritif offert animations.

13h repas (entrée, grillade, frites, dessert).

Réservation obligatoire avant le 21 mai (repas).

Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 16 88 40

English :

Marked routes of 6km, 9km and 15km. Refreshments.

12:30 pm: aperitif entertainment.

1pm: meal (starter, grill, French fries, dessert).

Reservations required by May 21 (meal).

German : Randonnées pédestres à l’occasion de la fête de Thezac

Markierte Strecken von 6km, 9km und 15km. Verpflegung.

12.30 Uhr: Angebotener Aperitif Animationen.

13 Uhr: Mahlzeit (Vorspeise, Grill, Pommes frites, Dessert).

Reservierung vor dem 21. Mai erforderlich (Essen).

Italiano :

Percorsi segnalati di 6 km, 9 km e 15 km. Ristoro.

ore 12.30: aperitivo animazione.

ore 13:00: pasto (antipasto, barbecue, patatine fritte, dessert).

Prenotazione obbligatoria entro il 21 maggio (pasto).

Espanol :

Recorridos señalizados de 6 km, 9 km y 15 km. Avituallamiento.

12h30: aperitivo animación.

13.00 h: comida (entrante, barbacoa, patatas fritas, postre).

Reserva obligatoria antes del 21 de mayo (comida).

L’événement Randonnées pédestres à l’occasion de la fête de Thezac Thézac a été mis à jour le 2025-05-12 par OT Fumel Vallée du Lot