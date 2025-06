Randonnées pédestres estivales de Randoval Place Georges Henry Puy-l’Évêque 6 juillet 2025 08:30

Lot

Randonnées pédestres estivales de Randoval Place Georges Henry Parking Georges Henry Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 08:30:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-07-06

2025-07-13

2025-07-20

2025-07-27

2025-08-03

2025-08-10

2025-08-24

Randoval propose plusieurs randonnées tout au long de la saison estivale.

Les départs se font tous de la place Georges Henry.

JUILLET

Dimanche 6 juillet Journée 8h30

Vitrac (Dordogne)

Contact Yolande Sonnier 06 32 55 81 66

Dimanche 13 juillet Demi-journée 8h30

Montcabrier

Contact Daniel Jaubertie 06 76 99 04 19

Dimanche 20 juillet Demi-journée 8h30

Caillac

Contact Martine Souyris 06 83 31 54 89

suivie d’un repas grillades pour ceux qui le souhaitent (6 €). Réservation auprès de Philippe André (06 86 75 24 10) avant le 16 juillet.

Dimanche 27 juillet Demi-journée 8h30

Rouffiac

Contact Geneviève Magne 06 73 08 42 87

AOÛT

Dimanche 3 août Demi-journée 8h30

Pech Ugou

Contact Évelyne Pineda 06 87 17 17 46

Dimanche 10 août Demi-journée 8h30

Maxou

Contact Hubert Maertens 07 83 56 65 06

Dimanche 24 août Demi-journée 8h30

Saint-Denis-Catus

Contact Béatrice Devaux 06 79 62 25 12 .

Place Georges Henry Parking Georges Henry

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie

English :

Randoval offers several hikes throughout the summer season.

All depart from Place Georges Henry.

German :

Randoval bietet während der gesamten Sommersaison mehrere Wanderungen an.

Die Abfahrten erfolgen alle vom Place Georges Henry aus.

Italiano :

Randoval propone diverse passeggiate durante la stagione estiva.

Tutte partono da Place Georges Henry.

Espanol :

Randoval ofrece varios paseos durante la temporada de verano.

Todos parten de la Place Georges Henry.

L’événement Randonnées pédestres estivales de Randoval Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Cahors Vallée du Lot