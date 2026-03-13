Randonnées pédestres et VTT Maison des Chaumes Ainay-le-Château
Randonnées pédestres et VTT Maison des Chaumes Ainay-le-Château lundi 6 avril 2026.
Randonnées pédestres et VTT
Maison des Chaumes 4 place du Champ de Foire Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 07:00:00
fin : 2026-04-06 15:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Marcheur du dimanche, randonneur aguerri ou mordu de VTT, il y a forcément un parcours fait pour vous.
Départs dès 7h impérativement pour les parcours de 35 et 50 km Retour pour tous à 15h.
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Maison des Chaumes 4 place du Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 85 27 75 comitedesfetes.ainay03@hotmail.com
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English :
Whether you’re a Sunday walker, a seasoned hiker or a keen mountain biker, there’s sure to be a route to suit you.
Departures from 7 a.m. for the 35 and 50 km routes ? Return for all at 3pm.
L’événement Randonnées pédestres et VTT Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-03-13 par Montluçon Tourisme