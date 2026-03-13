Randonnées pédestres et VTT Maison des Chaumes Ainay-le-Château

Randonnées pédestres et VTT

Maison des Chaumes 4 place du Champ de Foire Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 07:00:00

fin : 2026-04-06 15:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Marcheur du dimanche, randonneur aguerri ou mordu de VTT, il y a forcément un parcours fait pour vous.

Départs dès 7h impérativement pour les parcours de 35 et 50 km Retour pour tous à 15h.

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Maison des Chaumes 4 place du Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 85 27 75 comitedesfetes.ainay03@hotmail.com

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English :

Whether you’re a Sunday walker, a seasoned hiker or a keen mountain biker, there’s sure to be a route to suit you.

Departures from 7 a.m. for the 35 and 50 km routes ? Return for all at 3pm.

L’événement Randonnées pédestres et VTT Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-03-13 par Montluçon Tourisme