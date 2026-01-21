Randonnées pédestres et VTT Saint-Épain
Randonnées pédestres et VTT Saint-Épain dimanche 1 mars 2026.
Randonnées pédestres et VTT
Rue des Deneux Saint-Épain Indre-et-Loire
Dimanche 2026-03-01
Randonnées pédestres de 7 & 13km, randonnées VTT de 20, 30 et 38km. Ravitaillement, vin d’honneur à l’arrivée. Parcours familial, chiens en laisse acceptés.
Nouvelle édition de cet événement organisé par Les Vallées Vertes.
Randonnées pédestres de 7 et13 km, randonnées VTT de 20, 30 et 38km.
Départ libre entre 8h30 et 9h30.
Ravitaillement, vin d’honneur à l’arrivée.
Parcours familial. Chiens en laisse acceptés. 7 .
English :
7 & 13km hikes, 20, 30 and 38km mountain bike rides. Refreshments, vin d’honneur at finish. Family trail, leashed dogs allowed.
