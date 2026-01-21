Randonnées pédestres et VTT Saint-Épain

Randonnées pédestres et VTT

Rue des Deneux Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : 7 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date :

Dimanche 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Randonnées pédestres de 7 & 13km, randonnées VTT de 20, 30 et 38km. Ravitaillement, vin d'honneur à l'arrivée. Parcours familial, chiens en laisse acceptés.

Nouvelle édition de cet événement organisé par Les Vallées Vertes.

Randonnées pédestres de 7 et13 km, randonnées VTT de 20, 30 et 38km.

Départ libre entre 8h30 et 9h30.

Ravitaillement, vin d'honneur à l'arrivée.

Parcours familial. Chiens en laisse acceptés.

Rue des Deneux Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

7 & 13km hikes, 20, 30 and 38km mountain bike rides. Refreshments, vin d'honneur at finish. Family trail, leashed dogs allowed.

