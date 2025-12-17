Randonnées pédestres Trotte Cailloux Saint-Paul-Flaugnac
Randonnées pédestres Trotte Cailloux Saint-Paul-Flaugnac samedi 3 janvier 2026.
Randonnées pédestres Trotte Cailloux
Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 1 – 1 – 4 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03 14:00:00
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2026-01-03 2026-01-11 2026-01-16 2026-01-24
L’association Trotte Cailloux vous propose des randonnées accompagnées.
Rendez-vous pour le départ du covoiturage à Saint-Paul-Flaugnac, ou directement au départ de la rando.
Pour plus de renseignements 06 48 12 99 25
Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 48 12 99 25 trotte.cailloux46@gmail.com
English :
The association Trotte Cailloux offers guided hikes.
Meeting point for carpooling in Saint-Paul-Flaugnac, or directly at the start of the hike.
For more information 06 48 12 99 25
