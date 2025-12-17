Randonnées pédestres Trotte Cailloux Saint-Paul-Flaugnac

Randonnées pédestres Trotte Cailloux

Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 1 – 1 – 4 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 14:00:00

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-03 2026-01-11 2026-01-16 2026-01-24

L’association Trotte Cailloux vous propose des randonnées accompagnées.

Rendez-vous pour le départ du covoiturage à Saint-Paul-Flaugnac, ou directement au départ de la rando.

Pour plus de renseignements 06 48 12 99 25

Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 48 12 99 25 trotte.cailloux46@gmail.com

English :

The association Trotte Cailloux offers guided hikes.

Meeting point for carpooling in Saint-Paul-Flaugnac, or directly at the start of the hike.

For more information 06 48 12 99 25

