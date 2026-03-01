Randonnées pédestres & VTT Huriel

Randonnées pédestres & VTT Huriel dimanche 29 mars 2026.

Randonnées pédestres & VTT

Huriel Allier

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 08:00:00
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

Envie de prendre l’air ? On a ce qu’il vous faut ! ‍♂️

Le Comité des Fêtes d’Huriel vous donne rendez-vous pour une journée sportive et conviviale.
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Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 20 41 46 

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English :

Looking for some fresh air? We’ve got just what you need!

The Comité des Fêtes d?Huriel invites you to join us for a day of sports and fun.

L’événement Randonnées pédestres & VTT Huriel a été mis à jour le 2026-03-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

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