Randonnées pédestres & VTT

Huriel Allier

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Envie de prendre l’air ? On a ce qu’il vous faut ! ‍♂️



Le Comité des Fêtes d’Huriel vous donne rendez-vous pour une journée sportive et conviviale.

.

Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 20 41 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for some fresh air? We’ve got just what you need!



The Comité des Fêtes d?Huriel invites you to join us for a day of sports and fun.

L’événement Randonnées pédestres & VTT Huriel a été mis à jour le 2026-03-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ