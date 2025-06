Randonnées premium blies-grenz-weg Sarreguemines Moselle

Randonnées premium blies-grenz-weg Sarreguemines Moselle 1 juillet 2025

Randonnées premium blies-grenz-weg Adultes A pieds Difficulté moyenne

Randonnées premium blies-grenz-weg 57200 Sarreguemines Moselle Grand Est

Durée : 240 Distance : 15000.0 Tarif :

Culture et nature des bords de Blies

Démarrez votre parcours du parking du centre nautique de Sarreguemines. Vous vous situez alors à proximité de l’entrée Moulin de la Blies. Elu 9e monument préféré des Français en 2015, il réunit sur un seul site deux lieux exceptionnels. Baladez-vous tout d’abord dans le Jardin des Faïenciers aménagé au milieu des friches industrielles sur les berges de la Blies. Juste à côté se trouve l’incontournable musée des Techniques Faïencières aménagé dans l’ancienne usine de production qui a fait la renommée de la ville.

Votre circuit longe la frontière entre la France et l’Allemagne, au fil de la Blies traversez les magnifiques paysages de la réserve de biosphère du Bliesgau. Longez la rivière en direction de Blies-Guersviller où vous avez la possibilité de faire une halte à l’arboretum aménagé sur les berges de la Blies. Ce parcours pédagogique se présente sous forme de panneaux à thème apportant des informations sur la faune et la flore environnante. Une aire de pique-nique est également à votre disposition. Un peu plus loin, à Blies-Schweyen, au niveau du pont du Passeur, une base de canoë accueille sportifs ou amateurs pour une étape appréciable entre Bliesbruck et Sarreguemines.

Quittez ensuite la plaine alluviale verdoyante pour passer en Allemagne au niveau du moulin de Bliesgersweiler. Dirigez-vous vers Kleinblittersdorf puis traversez le village et reprenez la direction de Sarreguemines. Passez de la lisière de la forêt aux près fleuris. Au loin, les Vosges se dessinent.

Reprenez votre chemin le long de la Blies pour rejoindre le centre nautique de Sarreguemines et profitez de son restaurant avec sa vue panoramique sur les bassins pour clore cette belle balade.

Difficulté moyenne

https://www.visiter-la-sarre.fr/ +49 681 927200

English :

Culture and nature on the banks of the Blies

Start your journey from the car park of the nautical centre of Sarreguemines. You are then located near the entrance Moulin de la Blies. Elected 9th favourite monument of the French in 2015, it brings together two exceptional places on a single site. First of all, take a stroll in the Jardin des Faïenciers (Earthenware Garden) set up in the middle of industrial wasteland on the banks of the Blies. Just next door is the unmissable Museum of Earthenware Techniques, housed in the former production plant for which the town is famous

Your tour follows the border between France and Germany, along the Blies river through the magnificent landscapes of the Bliesgau Biosphere Reserve. Follow the river in the direction of Blies-Guersviller, where you can stop at the arboretum on the banks of the Blies. This educational trail is presented in the form of themed panels providing information on the surrounding flora and fauna. A picnic area is also at your disposal. A little further on, in Blies-Schweyen, at the level of the Passeur bridge, a canoeing base welcomes sportsmen or amateurs for an appreciable stage between Bliesbruck and Sarreguemines.

Then leave the green alluvial plain to pass through Germany at the Bliesgersweiler mill. Head towards Kleinblittersdorf, then cross the village and head back towards Sarreguemines. Go from the edge of the forest to the flowery meadows. In the distance, the Vosges Mountains can be seen.

Take your way along the Blies to reach the nautical center of Sarreguemines and enjoy its restaurant with its panoramic view of the pools to end this beautiful walk.

Deutsch :

Kultur und Natur an den Ufern der Blies

Starten Sie Ihren Rundgang vom Parkplatz des Wassersportzentrums in Sarreguemines aus. Sie befinden sich dann in der Nähe des Eingangs Moulin de la Blies (Bliesmühle). Sie wurde 2015 zum 9. beliebtesten Denkmal der Franzosen gewählt und vereint an einem Ort zwei außergewöhnliche Orte. Schlendern Sie zunächst durch den Jardin des Faïenciers, der inmitten von Industriebrachen an den Ufern der Blies angelegt wurde. Gleich daneben befindet sich das unumgängliche Musée des Techniques Faïencières, das in der ehemaligen Produktionsstätte eingerichtet wurde, für die die Stadt berühmt ist

Ihre Rundreise führt Sie entlang der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland. Entlang der Blies durchqueren Sie die wunderschönen Landschaften des Biosphärenreservats Bliesgau. Folgen Sie dem Fluss in Richtung Blies-Guersviller, wo Sie die Möglichkeit haben, einen Zwischenstopp im Arboretum einzulegen, das am Ufer der Blies angelegt wurde. Dieser Lehrpfad besteht aus thematischen Tafeln, die Informationen über die Fauna und Flora der Umgebung liefern. Ein Picknickplatz steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung. Etwas weiter entfernt in Blies-Schweyen, an der Passeur-Brücke, gibt es einen Kanu-Stützpunkt, der Sportlern und Amateuren eine willkommene Etappe zwischen Bliesbruck und Sarreguemines bietet.

Verlassen Sie dann die grüne Auenlandschaft und wechseln Sie bei der Mühle von Bliesgersweiler nach Deutschland. Fahren Sie nach Kleinblittersdorf, durchqueren Sie das Dorf und fahren Sie wieder in Richtung Sarreguemines. Fahren Sie vom Waldrand an den blühenden Wiesen vorbei. In der Ferne zeichnen sich die Vogesen ab.

Setzen Sie Ihren Weg entlang der Blies fort, um das Wassersportzentrum von Sarreguemines zu erreichen. Genießen Sie das Restaurant mit Panoramablick auf die Becken, um diese schöne Wanderung abzuschließen.

Italiano :

Cultura e natura sulle rive del Blies

Partite dal parcheggio del centro di sport acquatici di Sarreguemines. Siete ora vicini all’ingresso del Moulin de la Blies. Votato al 9° posto tra i monumenti preferiti dai francesi nel 2015, unisce due siti eccezionali in un unico luogo. Prima di tutto, passeggiate nel Jardin des Faïenciers, che è stato allestito nel mezzo di un terreno industriale abbandonato sulle rive del Blies. Proprio accanto si trova il Museo delle tecniche della maiolica, ospitato nell’ex stabilimento di produzione che ha reso famosa la città

Il vostro tour segue il confine tra Francia e Germania, e lungo il Blies attraverserete i magnifici paesaggi della riserva della biosfera del Bliesgau. Seguite il fiume in direzione di Blies-Guersviller, dove potete fermarvi all’arboreto sulle rive del Blies. Questo percorso educativo è costituito da pannelli tematici che forniscono informazioni sulla fauna e la flora circostanti. È disponibile anche un’area picnic. Poco più avanti, a Blies-Schweyen, all’altezza del ponte Passeur, una base di canoa accoglie sportivi e dilettanti per una piacevole sosta tra Bliesbruck e Sarreguemines.

Lasciate quindi la verde pianura alluvionale per entrare in Germania presso il mulino di Bliesgersweiler. Dirigetevi verso Kleinblittersdorf, poi attraversate il villaggio e tornate indietro verso Sarreguemines. Passate dal limite della foresta ai prati fioriti. In lontananza si vedono le montagne dei Vosgi.

Proseguite lungo il Blies per raggiungere il centro di sport acquatici di Sarreguemines e godetevi il suo ristorante con vista panoramica sulle piscine per concludere questa bella passeggiata.

Español :

Cultura y naturaleza a orillas del Blies

Comience su recorrido desde el aparcamiento del centro de deportes acuáticos de Sarreguemines. Ahora está cerca de la entrada del Moulin de la Blies. Elegido noveno monumento favorito de los franceses en 2015, combina dos lugares excepcionales en un solo sitio. En primer lugar, pasee por el Jardin des Faïenciers, instalado en medio de un páramo industrial a orillas del Blies. Justo al lado se encuentra el Museo de las Técnicas de la Loza, ubicado en la antigua planta de producción que hizo famosa a la ciudad

Su recorrido sigue la frontera entre Francia y Alemania, y a lo largo del Blies atravesará los magníficos paisajes de la reserva de la biosfera de Bliesgau. Siga el río en dirección a Blies-Guersviller, donde podrá detenerse en el arboreto a orillas del Blies. Este sendero educativo consiste en paneles temáticos que proporcionan información sobre la fauna y la flora del entorno. También hay una zona de picnic. Un poco más lejos, en Blies-Schweyen, a la altura del puente Passeur, una base de piragüismo acoge a deportistas y aficionados para una agradable parada entre Bliesbruck y Sarreguemines.

A continuación, abandona la verde llanura aluvial para cruzar a Alemania en el molino de Bliesgersweiler. Diríjase hacia Kleinblittersdorf, luego atraviese el pueblo y vuelva hacia Sarreguemines. Ve desde el borde del bosque hasta los prados floridos. A lo lejos se ven las montañas de los Vosgos.

Continúe por las Blies para llegar al centro de deportes acuáticos de Sarreguemines y disfrute de su restaurante con vista panorámica de las piscinas para terminar este hermoso paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-21 par Système d’information touristique Lorrain