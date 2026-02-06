Randonnées Printanières Conflans-sur-Anille

Randonnées Printanières

Salle des fêtes Conflans-sur-Anille Sarthe

Début : 2026-04-12 07:30:00

2026-04-12

Randonnées avec 4 parcours pédestres de 5, 12, 16 et 21 kilomètres (chasse au trésor pour les enfants sur le parcours de 5km) et 3 parcours VTT de 21, 32 et 43 kilomètres.

Tarifs

– Marche 4€

– VTT 6€ .

Salle des fêtes Conflans-sur-Anille 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 49 58 96 cdfconflans@gmail.com

