Randonnées Printanières Conflans-sur-Anille
Randonnées Printanières
Salle des fêtes Conflans-sur-Anille Sarthe
Début : 2026-04-12 07:30:00
Randonnées avec 4 parcours pédestres de 5, 12, 16 et 21 kilomètres (chasse au trésor pour les enfants sur le parcours de 5km) et 3 parcours VTT de 21, 32 et 43 kilomètres.
Tarifs
– Marche 4€
– VTT 6€ .
Salle des fêtes Conflans-sur-Anille 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 49 58 96 cdfconflans@gmail.com
L'événement Randonnées Printanières Conflans-sur-Anille a été mis à jour le 2026-02-06