Randonnées Saint-Front-d’Alemps
Randonnées Saint-Front-d’Alemps dimanche 24 mai 2026.
Saint-Front-d’Alemps
Randonnées
Saint-Front-d’Alemps Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Pédestre 10km (D+130) ou 12km (D+150)
Equestre 25km (D+350)
VTT/VTTAE 21km (D+300), 28km (D+400) ou 40km (D+600)
Repas sur inscription (8€ pour les participants à la rando 10€ pour les non participants) .
Saint-Front-d’Alemps 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 16 13 21 cdtsfda@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnées
L’événement Randonnées Saint-Front-d’Alemps a été mis à jour le 2026-04-15 par Isle-Auvézère