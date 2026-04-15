Saint-Front-d’Alemps

Randonnées

Saint-Front-d’Alemps Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 07:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Pédestre 10km (D+130) ou 12km (D+150)

Equestre 25km (D+350)

VTT/VTTAE 21km (D+300), 28km (D+400) ou 40km (D+600)

Repas sur inscription (8€ pour les participants à la rando 10€ pour les non participants) .

Saint-Front-d’Alemps 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 16 13 21 cdtsfda@gmail.com

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English : Randonnées

L’événement Randonnées Saint-Front-d’Alemps a été mis à jour le 2026-04-15 par Isle-Auvézère