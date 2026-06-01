Randonnées semi-nocturne Chives
Randonnées semi-nocturne Chives samedi 27 juin 2026.
Chives
Randonnées semi-nocturne
Salle des fêtes Chives Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Randonnée semi-nocturne avec repas étapes.
Merci d’apporter les assiettes et couverts.
Prévoir lampes et gilets jaunes
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Salle des fêtes Chives 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 34 28 61
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L’événement Randonnées semi-nocturne Chives a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge