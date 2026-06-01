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Randonnées semi-nocturne Chives

Randonnées semi-nocturne Chives samedi 27 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 17510 Chives

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 14 14 14

Chives

Randonnées semi-nocturne

Salle des fêtes Chives Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Randonnée semi-nocturne avec repas étapes.
Merci d’apporter les assiettes et couverts.
Prévoir lampes et gilets jaunes
  .

Salle des fêtes Chives 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 34 28 61 

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English :

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L’événement Randonnées semi-nocturne Chives a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge