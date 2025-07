Randonnées Spectacles Ax-les-Thermes

Randonnées Spectacles Ax-les-Thermes mercredi 23 juillet 2025.

Randonnées Spectacles

A déterminer Ax-les-Thermes Ariège

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Jeudi 2025-07-23

fin : 2025-07-24

2025-07-23

La Rando de Grands Chemins , de et par la Cie « Xanadou »

Chez les Xanadou, on aime les idées farfelues et les projets un peu fous…

A déterminer Ax-les-Thermes 09110 Ariège Occitanie +33 5 61 64 38 00

English : Hiking Shows

La Rando de Grands Chemins , by Cie « Xanadou

At Xanadou, we love wacky ideas and crazy projects…

La Rando de Grands Chemins , von und mit der Cie « Xanadou »

Bei den Xanadou lieben wir verrückte Ideen und verrückte Projekte…

La Rando de Grands Chemins , di Cie « Xanadou

La famiglia Xanadou ama le idee stravaganti e i progetti folli…

Espanol : Espectáculos de senderismo

La Rando de Grands Chemins , por Cie « Xanadou

En la familia Xanadou nos encantan las ideas descabelladas y los proyectos locos…

