Randonnées vélo et pédestre – Chaveignes, 18 mai 2025 07:00, Chaveignes.

Indre-et-Loire

Randonnées vélo et pédestre Salle des fêtes 2 C Le Bourg Chaveignes Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-05-18

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Le Comité des fêtes de Chaveignes organise sa nouvelle édition de randonnées

– vélo 30 km. Gilet et casque conseillés.

– pédestre 12 km

Pause rafraîchissement sur le trajet et à l’arrivée.

Inscription à la salle des fêtes à partir de 8h, départ 8h30.

Pause rafraîchissement sur le trajet et à l’arrivée. 5 .

Salle des fêtes 2 C Le Bourg

Chaveignes 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 30 61

English :

The Comité des fêtes de Chaveignes is organizing a new edition of hikes: cycling (34 km) and walking (11 km).

Refreshment breaks on the way and at the finish.

German :

Das Festkomitee von Chaveignes organisiert seine neue Ausgabe von Wanderungen: Radfahren (34 km) und Wandern (11 km).

Erfrischungspausen auf der Strecke und am Ziel.

Italiano :

Il Comité des fêtes de Chaveignes organizza una nuova serie di passeggiate e giri in bicicletta (34 km) e di escursioni (11 km).

Soste di ristoro lungo il percorso e all’arrivo.

Espanol :

El Comité des fêtes de Chaveignes organiza una nueva serie de paseos a pie, en bicicleta (34 km) y a pie (11 km).

Pausas de avituallamiento en el camino y en la meta.

