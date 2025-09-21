Randonnées VTT, marcheurs et cavaliers Campuac
Randonnées VTT, marcheurs et cavaliers Campuac dimanche 21 septembre 2025.
Randonnées VTT, marcheurs et cavaliers
Campuac Aveyron
Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Parcours + repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
VTT, marcheurs et cavaliers !
7h30 Accueil des participants Café & fouace offerts et choix de l’itinéraire
9h Départ Casse-croute et point d’eau sur les parcours
11h Ouverture des rafraichissements
13h Repas
Réservation avant le 10/09 auprès de Bruno 06 86 45 34 51 ou Marjorie 06 73 75 61 06 22 .
Campuac 12580 Aveyron Occitanie +33 6 73 75 61 06
English :
Mountain bikers, walkers and riders!
German :
Mountainbiker, Wanderer und Reiter!
Italiano :
Mountain bike, escursionisti e cavalieri!
Espanol :
Ciclistas de montaña, senderistas y jinetes
L’événement Randonnées VTT, marcheurs et cavaliers Campuac a été mis à jour le 2025-09-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)