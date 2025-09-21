Randonnées VTT, marcheurs et cavaliers Campuac

Randonnées VTT, marcheurs et cavaliers Campuac dimanche 21 septembre 2025.

Randonnées VTT, marcheurs et cavaliers

Campuac Aveyron

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Parcours + repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

VTT, marcheurs et cavaliers !

7h30 Accueil des participants Café & fouace offerts et choix de l’itinéraire

9h Départ Casse-croute et point d’eau sur les parcours

11h Ouverture des rafraichissements

13h Repas

Réservation avant le 10/09 auprès de Bruno 06 86 45 34 51 ou Marjorie 06 73 75 61 06 22 .

Campuac 12580 Aveyron Occitanie +33 6 73 75 61 06

English :

Mountain bikers, walkers and riders!

German :

Mountainbiker, Wanderer und Reiter!

Italiano :

Mountain bike, escursionisti e cavalieri!

Espanol :

Ciclistas de montaña, senderistas y jinetes

L’événement Randonnées VTT, marcheurs et cavaliers Campuac a été mis à jour le 2025-09-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)