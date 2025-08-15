Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin Arette
Espace nordique Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-08-15
fin : 2025-08-15
2025-08-15
Découvrez la Cani-marche une aventure en plein air qui allie la randonnée pédestre à la compagnie d’un chien de traîneau !
Explorez les sentiers de la forêt du Braca, renforcez les liens avec le chien qui sera votre complice dans cette activité.
La Cani-marche est une expérience à partager en famille ou entre amis.
A La Pierre Saint-Martin.
Présentation de la meute, du matériel et de l’activité.
Cani-rando découverte d’environ 2 heures.
A partir de 7 ans ou dès 2 ans avec sulky (remorque adaptée).
Prévoir vêtements adaptés aux conditions météorologiques, protection solaire, encas, eau, sac-à-dos et chaussures de randonnée.
Maintien à partir de 2 réservations. .
Espace nordique Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09
