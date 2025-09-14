Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin Arette

Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin Arette dimanche 14 septembre 2025.

Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin

Espace nordique Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Découvrez la Cani-marche une aventure en plein air qui allie la randonnée pédestre à la compagnie d’un chien de traîneau !

Explorez les sentiers de la forêt du Braca tout près de La Pierre Saint-Martin, renforcez les liens avec le chien qui sera votre complice dans cette activité.

La Cani-marche est une expérience à partager en famille ou entre amis.

Présentation de la meute, du matériel et de l’activité.

Cani-rando découverte d’environ 2 heures.

A partir de 7 ans ou dès 2 ans avec sulky (remorque adaptée).

Prévoir vêtements adaptés aux conditions météorologiques, protection solaire, encas, eau, sac-à-dos et chaussures de randonnée.

Maintien à partir de 2 réservations. .

Espace nordique Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09

English : Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin

German : Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin

Italiano :

Espanol : Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin

L’événement Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin Arette a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme du Haut-Béarn