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Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin Arette

Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin Arette

Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin Arette jeudi 20 août 2026.

Adresse : Espace nordique

Ville : 64570 Arette

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Arette

Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin

Espace nordique Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Découvrez la Cani-marche une aventure en plein air qui allie la randonnée pédestre à la compagnie d’un chien de traîneau !
Explorez les sentiers de la forêt du Braca, renforcez les liens avec le chien qui sera votre complice dans cette activité.
La Cani-marche est une expérience à partager en famille ou entre amis.
A La Pierre Saint-Martin.
Présentation de la meute, du matériel et de l’activité.
Cani-rando découverte d’environ 2 heures.
A partir de 7 ans ou dès 2 ans avec sulky (remorque adaptée).
Prévoir vêtements adaptés aux conditions météorologiques, protection solaire, encas, eau, sac-à-dos et chaussures de randonnée.
Maintien à partir de 2 réservations.   .

Espace nordique Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09 

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English : Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin

L’événement Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin Arette a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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