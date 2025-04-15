Randonner avec un chien nordique à Oloron Sainte-Marie Tracés Sauvages Oloron-Sainte-Marie

Randonner avec un chien nordique à Oloron Sainte-Marie

Tracés Sauvages 647 Route d'Arudy Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 80 EUR

Début : 2025-04-15

fin : 2025-05-24

2025-04-15 2025-05-24 2025-05-31 2025-06-07 2025-06-11 2025-06-14 2025-06-18 2025-06-21 2025-06-25 2025-06-28 2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26 2025-09-06 2025-09-13

Découvrez la Cani-marche avec nos chiens de traîneau ! Après une présentation de notre meute, partez en randonnée accompagné d’un chien nordique. Explorez les sentiers de la forêt du Bager et créez des liens avec votre compagnon d’un jour. A la fin de l’activité, vous profiterez d’un moment plus calme pour caresser les chiens. Plinn, Skroll, Andro, Yunn, Jerk, Scottish et leurs amis… attendent de vous rencontrer !

En solo attaché à 1 chien ou bien en formule duo 1 chien pour 2 participants. De 2 à 6 ans dans un sulky, avec un accompagnant adulte. A 20min du centre ville d’Oloron Sainte-Marie. .

Tracés Sauvages 647 Route d’Arudy Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00

