Randonner avec un chien nordique à Oloron Sainte-Marie Tracés Sauvages Oloron-Sainte-Marie

Randonner avec un chien nordique à Oloron Sainte-Marie

Tracés Sauvages 647 Route d’Arudy Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Participez à une sortie accompagnée en cani-marche avec des chiens nordiques Husky Sibérien, Laïka de Yakoutie et Alaskan Husky. L’activité commence par une présentation des chiens. Vous ferez la connaissance de Plinn, Troïka, Scottish, Andron, Younn…, chacun avec sa personnalité unique. Ces chiens nordiques, connus pour leur endurance et leur loyauté, seront vos guides et compagnons tout au long de cette expérience. Une fois équipés, c’est parti pour une balade tractée comme vous n’en avez jamais vécu ! Pendant la cani-marche, vous guiderez votre chien à la voix, renforçant ainsi la connexion entre vous. Vous verrez la puissance et l’énergie de ces animaux tout en profitant des paysages de la forêt du Bager. Niveau facile, 7-13 ans en cani-marche duo, dès 2 ans en sulky. Prévoir chaussures de sport, coupe vent, sac à dos, eau. .

Tracés Sauvages 647 Route d’Arudy Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00

English : Randonner avec un chien nordique à Oloron Sainte-Marie

L’événement Randonner avec un chien nordique à Oloron Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Béarn