Randonnez dans les marais des Ponts d’Ouve Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais 24 août 2025 14:30

Manche

Randonnez dans les marais des Ponts d’Ouve Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24 14:30:00

fin : 2025-08-24 17:30:00

Date(s) :

2025-08-24

Un animateur vous attend pour emprunter les 5,5 kilomètres de sentiers de l’ENS des marais des Ponts d’Ouve. Ce parcours vous permettra de découvrir le patrimoine naturel des lieux et la diversité des milieux : prairies, plan d’eau, fossés, roselière…

Une nouvelle exposition photographique sera disposée sur l’ensemble du parcours, de quoi motiver les petits marcheurs…. Réservation obligatoire

Un animateur vous attend pour emprunter les 5,5 kilomètres de sentiers de l’ENS des marais des Ponts d’Ouve. Ce parcours vous permettra de découvrir le patrimoine naturel des lieux et la diversité des milieux : prairies, plan d’eau, fossés, roselière…

Une nouvelle exposition photographique sera disposée sur l’ensemble du parcours, de quoi motiver les petits marcheurs…. Réservation obligatoire .

Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

English : Randonnez dans les marais des Ponts d’Ouve

A guide is waiting to take you on a 5.5-kilometer trail through the Ponts d?Ouve marshes. This route will enable you to discover the natural heritage of the area and the diversity of its environments: meadows, lakes, ditches, reed beds?

A new photographic exhibition will be on display along the route, providing plenty of motivation for little walkers? Reservations required

German :

Ein Betreuer erwartet Sie, um Sie auf den 5,5 km langen Wanderwegen des ENS des marais des Ponts d’Ouve zu begleiten. Auf diesem Weg können Sie das Naturerbe der Gegend und die Vielfalt der Lebensräume entdecken: Wiesen, Wasserflächen, Gräben, Schilfgürtel?

Auf der gesamten Strecke wird eine neue Fotoausstellung zu sehen sein, die kleine Wanderer motivieren soll. Reservierung erforderlich

Italiano :

Una guida vi aspetta per accompagnarvi lungo i 5,5 km di sentieri della riserva naturale delle paludi di Ponts d’Ouve. Questo percorso vi permetterà di scoprire il patrimonio naturale della zona e la diversità degli habitat: prati, laghi, fossati, canneti, ecc

Una nuova mostra fotografica sarà esposta lungo il percorso, per motivare i piccoli escursionisti? Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Un guía le estará esperando para llevarle por los 5,5 kilómetros de senderos de la reserva natural de las marismas de Ponts d’Ouve. Esta ruta le permitirá descubrir el patrimonio natural de la zona y la diversidad de hábitats: prados, lagos, acequias, cañaverales, etc

A lo largo del recorrido se expondrá una nueva exposición fotográfica que motivará a los pequeños senderistas… Reserva obligatoria

L’événement Randonnez dans les marais des Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-06-19 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin