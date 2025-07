Randonn’Haies Langé

Randonn’Haies Langé jeudi 17 juillet 2025.

Randonn’Haies

Langé Indre

Début : 2025-07-17 13:30:00

fin : 2025-07-17 17:30:00

2025-07-17

Balade découverte autour de l’environnement et des traditions berrichonnes.

Circuit de 5km pour petits et grands départ de la Mairie.

Au programme :

– Détermination des essences d’arbres et arbustes

– Des jeux pour les enfants

– Découverte des métiers et savoirs faires d’antan

-Poèmes et contes Berrichons

Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo

Inscription recommandée avant le mardi 15 juillet .

Langé 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 13 99 civam.valencay@civam.org

English :

Discover the environment and traditions of the Berry region.

German :

Entdeckungsspaziergang rund um die Umwelt und die Traditionen der Berry.

Italiano :

Scoprite l’ambiente e le tradizioni della regione di Berry.

Espanol :

Descubra el entorno y las tradiciones de la región de Berry.

