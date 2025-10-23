Randonn’Haies Langé

Balade découverte autour de l’environnement et des traditions berrichonnes.

Circuit de 5km pour petits et grands départ de la Mairie.

Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo.

Inscription recommandée avant le mardi 21 octobre. .

Langé 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 13 99 civam.valencay@civam.org

English :

Discover the environment and traditions of the Berry region.

German :

Entdeckungsspaziergang rund um die Umwelt und die Traditionen der Berry.

Italiano :

Scoprite l’ambiente e le tradizioni della regione di Berry.

Espanol :

Descubra el entorno y las tradiciones de la región de Berry.

