Randonnons le long de l’Eau’xence AGRENABA Association de gestion de la réserve naturelle de la Bassée Gouaix
Randonnons le long de l’Eau’xence AGRENABA Association de gestion de la réserve naturelle de la Bassée Gouaix samedi 7 février 2026.
Randonnons le long de l’Eau’xence
AGRENABA Association de gestion de la réserve naturelle de la Bassée 1 rue de l’Église Gouaix Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Randonnons le long de l’Eau’xence
.
AGRENABA Association de gestion de la réserve naturelle de la Bassée 1 rue de l’Église Gouaix 77114 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 00 06 23 labassee@espaces-naturels.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s hike along the Eau’xence river
L’événement Randonnons le long de l’Eau’xence Gouaix a été mis à jour le 2026-01-20 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Provinois