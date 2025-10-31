Randonuit 2025 Salle des fêtes Wavrin Wavrin

Randonuit 2025 Vendredi 31 octobre, 16h00 Salle des fêtes Wavrin Nord

Entrée payante et soumise à inscription via le formulaire d’inscription

La randonuit d’Halloween, c’est quoi?

C’est une balade déguisée, ponctuée d’animations diverses et variées dans le Parc des Ansereuilles à Wavrin.

Ce soir-là, le parc et les bords de Deûle accueilleront tout un monde ensorcelé et féérique que vous viendrez découvrir au détour de votre promenade.

3,5km de surprise, pour les grands et les petits, entre circassiens, musiciens, et autres artistes en tout genre. Mais aussi un parcours frayeur pour celles et ceux qui aiment avoir peur!

Et bien sûr, qui dit Halloween, dit soupe à la Citrouille! Au milieu du parcours, vous pourrez ainsi vous réchauffer et vous restaurer tout en profitant de cet univers mi-effrayant, mi-amusant!

Formulaire d’inscription en cliquant ici (un mois avant l’évènement)

Salle des fêtes Wavrin 36 Rue Roger Salengro 59136 WAVRIN Wavrin 59136 Nord Hauts-de-France

Cette année pour Halloween, une balade familiale, déguisée et spectaculaire: un moment truculent pour petits et grands! Balade Randonnée