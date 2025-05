Randorade 2023 à Plougastel-Daoulas – Plage du Moulin Blanc Le Relecq-Kerhuon, 8 juin 2025 08:30, Le Relecq-Kerhuon.

Randorade 2023 à Plougastel-Daoulas

8 juin 2025 08:30

fin : 2025-06-08

2025-06-08

Retour à son berceau brestois après une 30e édition réussie à Camaret-sur-Mer. Au départ du Moulin-Blanc, au Relecq-Kerhuon, les marcheurs évolueront entre le polder de Brest, les rives de l’Elorn et la vallée du Restic à Guipavas. Sur des parcours pensés pour tous les profils (de 5 à 35 kilomètres), on ira de venelles en sentiers côtiers en empruntant des chemins forestiers, pour une édition pas si urbaine qu’on le croirait.

Créée au début des années 1990 pour financer les écoles Diwan de Brest l’événement est devenue un rendez-vous incontournable pour les amateurs de randonnée dans le Finistère. Plusieurs milliers de personnes répondent présent chaque année, grâce aux itinéraires adaptés à toute la famille mais aussi aux nombreuses animations proposées, le dimanche de la Pentecôte.

Cette année, c’est le site du Moulin Blanc, au Relecq-Kerhuon qui a été retenu pour accueillir les départs des 6 circuits (5/10/15/20/27/35km) et le village d’arrivée.

Les randonneurs recevront un topoguide en français et en breton mettant en valeur le patrimoine historique et naturel qu’ils croiseront sur les chemins.

Des animations musicales jalonneront le parcours, notamment aux niveau des points de ravitaillement. À l’arrivée , un fest-deiz animé par le trio Baliskis prolongera la fête dans un village avec vue imprenable de la rade de Brest. Des animations sportives seront aussi proposées autour du site avec le club de longe-côte de la plage et la salle de Parkour West Coast academy.

Restauration et buvette seront aussi proposées sur place pendant toute la journée.

Informations pratiques

Départs libres à partir de 8h pour les circuits de 10 à 35 km // 10h pour le circuit de 5km.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme et des Congrès de Brest métropole, en ligne sur Helloasso (lien sur www.randorade.bzh) et sur place.

Pour les personnes à mobilité réduite, possibilité de parcourir un des circuits en joëlette réservation obligatoire auprès de l’association Addes qui propose cette

prestation. Réservation par téléphone au 02 98 99 66 58. .

Plage du Moulin Blanc Boulevard Léopold Maissin

Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne

