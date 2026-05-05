Randorade au Faou, Port du Faou, Le Faou

Randorade au Faou Dimanche 24 mai, 08h00 Port du Faou Finistère

L’accès aux animations et au site de la fête sur le port du Faou est gratuit. Des billets sont en vente en ligne et sur place pour accéder aux parcours de randonnées et au trail, au profit des écoles Diwan de Brest et de la langue bretonne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T08:00:00+02:00 – 2026-05-24T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T08:00:00+02:00 – 2026-05-24T20:00:00+02:00

Pour sa 32e édition, la Randorade a choisi le port du Faou pour se réinventer et continuer à animer le territoire en finançant les écoles Diwan de Brest. Une première pour l’événement qui a déjà parcouru presque toutes les communes qui bordent la rade.

Le dimanche 24 mai, toute la journée, les organisateurs proposeront des circuits de randonnée pour toute la famille (de 4 à 35 kilomètres).

Et la nouveauté de cette année : un trail de 11,5km vient s’ajouter au programme habituel. Il propose un dénivelé positif de 240m, entre rives de l’estuaire et chemins de campagne vallonnés et offrira une belle expérience aux premiers coureurs et coureuses pieds de la Randorade.

Depuis ce port chargé d’histoire, ancien site de chargement de bois pour la Marine Royale, les parcours emmèneront les randonneurs vers l’intérieur des terres, en direction du bourg de Rumengol et de la forêt du Cranou. Le patrimoine bâti et naturel sera mis en valeur grâce au topoguide remis au départ. En prenant de la hauteur, ils découvriront des perspectives vers les paysages du fond de la rade.

Côté animations, la Randorade fait partie des festivités de la Fête de la Bretagne, organisée cette année du 17 au 24 mai par la Région Bretagne. C’est donc sur la culture et la langue bretonne que nous mettons l’accent cette année pour la programmation musicale et festive.

La chanteuse Garlonn, découverte lors du tremplin Taol-Lañs 2023, proposera deux spectacles en duo, l’un pour les enfants, l’autre pour l’ensemble du public familial de la Randorade. Le groupe de musique à danser Skrab proposera également un fest-deiz pour celles et ceux qui ont encore de l’énergie à revendre. Un conteur et des musiciens locaux animeront aussi le site sur les quais et les chemins.

Port du Faou Quai Prosper de Quelen, Le Faou Le Faou 29590 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.randorade.bzh »}]

Marcher ou courir entre le port du Faou, en fond de rade de Brest, et la forêt du Cranou, au rythme d’animations festives et de musique bretonne : la Randorade fête la Bretagne et la nature. nature musique

M. Herry (Randorade)