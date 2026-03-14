Rand’Orientation AS Run Night

Allée des Alouettes Conlie Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Chasse à la balise sur la commune de Conlie, l’objectif étant de trouver un maximum de balise disposées par les organisateurs à l’aide d’une carte d’orientation.

Chasse à la balise sur la commune de Conlie, l’objectif étant de trouver un maximum de balises disposées par les organisateurs à l’aide d’une carte d’orientation.

1h00 ou 2h00. Il faudra être efficace et stratégique.

En solo ou en équipe de 2 à 4.

A partir de 5 ans, avec un adulte obligatoire par équipe.

Pour cette Rand’Orientation, vous serez équipé d’un doigt électronique par équipe permettant d’enregistrer facilement et rapidement vos balisées trouvées. (Prévoir un chèque de caution de 60 €)

Par équipe vous aurez une carte en papier prétex (papier indéchirable)

Pour votre sécurité, prévoir des équipements réfléchissants et des lampes frontales pour les départs tardifs. VOUS ne serez PAS prioritaires sur les routes, il faudra respecter le code de la route. ⚠️

Départ libre du collège entre 18h30 et 20h00

Inscriptions https://www.helloasso.com/associations/association-sportive-scolaire-college-de-conlie/evenements/as-run-night-2026 .

Allée des Alouettes Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Beacon hunt in the commune of Conlie, with the aim of finding as many beacons as possible laid out by the organizers with the help of an orienteering map.

L’événement Rand’Orientation AS Run Night Conlie a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Sillé-Le-Guillaume