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AGENDA · Bellevigne-en-Layon

Rand’Orientation Bellevigne-en-Layon

dimanche 27 septembre 2026 · Bellevigne-en-Layon

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Parc du Neufbourg
Ville
49750 Bellevigne-en-Layon
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Bellevigne-en-Layon

Rand’Orientation

Parc du Neufbourg Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 14:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Partez à l’aventure avec la Randorientation de l’APEL de Thouarcé ! Un rendez-vous ludique et convivial pour toute la famille, mêlant découverte de la nature, esprit d’équipe et plaisir du jeu.
RAND’ORIENTATION

Vous l’avez dévoré alors elle revient, encore plus grande, avec des nouveautés !
L’APEL/OGEC Ecole Saint Pierre Thouarcé lance sa 2ème édition de la Rand’Orientation et c’est toujours Badam qui assurera l’animation !
Venez donc prendre un bol d’air en partageant un moment convivial en famille.

À votre rythme venez jouer dans Thouarcé avec votre carte pour découvrir le parcourt en mettant votre sens de l’orientation à l’épreuve
– Activité ouverte à tous
– Moment sportif et ludique en pleine nature
– L’occasion de se retrouver et de partager ensemble

Dimanche 27 septembre à partir de 9h à Thouarcé – Parc du neufbourg
Tarif préférentiel en prévente / vente sur place
Restauration et Bar sur place

On vous attend pour relever le défis !   .

Parc du Neufbourg Bellevigne-en-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire   apelstpierre.thouarce@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set off on an adventure with the APEL de Thouarcé Randorientation! A fun and friendly event for the whole family, combining nature discovery, team spirit and fun.

L’événement Rand’Orientation Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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