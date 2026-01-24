Rand’Orientation nocturne

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La Rand’Orientation est la rencontre entre la randonnée et la course d’orientation.

Le principe: à l’aide d’une carte et de votre esprit d’aventure, vous devez relier différents points indiqués sur la carte.

Sur le terrain, ces emplacements sont matérialisés par des balises qu’il vous faudra pointer grâce à un badge électronique.

Pour chaque évènement, plusieurs distances vous sont proposées… A vous de choisir!

Activité ludique par excellence, c’est l’occasion de passer en moment convivial en famille ou entre amis.

Pour les plus jeunes l’activité représente une super-chasse au trésor.

Sportif ou non, tout le monde y trouve son compte!: Le rythme adopté est libre vous pouvez, marcher, trotter ou courir!

Au départ chaque équipe reçoit une carte et un pointeur électronique (sorte de badge). Sur la carte figure l’emplacement des balises par lesquelles les équipes doivent passer. Le passage est validé à l’aide du pointeur électronique.

Vous êtes libres de choisir le meilleur itinéraire pour rejoindre les balises indiquées sur la carte. Vous disposerez d’un temps suffisant pour découvrir un grand nombre de balises, mais il vous faudra regagner l’arrivée à un horaire barrière pour être sûr que tout le monde soit rentré à bon port…

N’oubliez pas vos frontales et votre gilet fluo, pour la Rand’O nocturne

Ouverture des inscriptions très prochainement .

Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 66 56 94 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rand’Orientation nocturne Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-01-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme