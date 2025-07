RandoRipaille Château-Salins

RandoRipaille Château-Salins dimanche 17 août 2025.

RandoRipaille

Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-17 07:00:00

fin : 2025-08-17 23:00:00

Date(s) :

2025-08-17

L’équipe du festival RandoRipaille a le plaisir de vous inviter à participer au festival RandoRipaille, dont c’est la 3e édition

Ce grand rendez-vous de la randonnée propose 13 circuits balisés, de 2 à 20 km :

4 randonnées au départ de Château-Salins,

9 autres accessibles gratuitement via des navettes vers Marsal, Vic-sur-Seille, Tarquimpol, Xocourt, Morhange, etc.

Pour prolonger l’expérience, un repas dégustation à base de produits du terroir est proposé sous chapiteau (réservation conseillée).

La réservation se fait directement ici https://sportsloisirscastel.fr

Une restauration rapide est également disponible sur place toute la journée.

De nombreux concerts et animations gratuites viendront animer la journée.

Le programme complet à feuilleter est ici https://s.42l.fr/bookrandoripaille

Renseignements & accueil de groupe 07 81 87 71 73

Retrouvez toutes les actualités sur notre page officielle facebook.com/randoripaille

Au plaisir de vous retrouver sur les sentiers du Saulnois !Tout public

0 .

Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 7 81 87 71 73 contact@randoripaille.fr

English :

The RandoRipaille festival team is delighted to invite you to take part in the 3rd edition of the RandoRipaille festival

This major hiking event offers 13 signposted circuits, from 2 to 20 km:

4 hikes departing from Château-Salins,

9 others accessible free of charge via shuttles to Marsal, Vic-sur-Seille, Tarquimpol, Xocourt, Morhange, etc.

To extend the experience, a tasting meal featuring local produce is available under a marquee (booking recommended).

Reservations can be made directly here: https://sportsloisirscastel.fr

Fast food is also available on site throughout the day.

Numerous concerts and free events will enliven the day.

The full program is available here: https://s.42l.fr/bookrandoripaille

Information & group reception: 07 81 87 71 73

Find all the latest news on our official page: facebook.com/randoripaille

We look forward to seeing you on the trails of the Saulnois!

German :

Das Team des Festivals RandoRipaille freut sich, Sie zur Teilnahme am Festival RandoRipaille einzuladen, das bereits zum dritten Mal stattfindet

Dieses große Wandertreffen bietet 13 markierte Wanderrouten von 2 bis 20 km Länge:

4 Wanderungen beginnen in Château-Salins,

9 weitere sind kostenlos mit Pendelbussen nach Marsal, Vic-sur-Seille, Tarquimpol, Xocourt, Morhange usw. erreichbar.

Um das Erlebnis zu verlängern, wird ein Degustationsessen mit regionalen Produkten im Festzelt angeboten (Reservierung empfohlen).

Die Reservierung kann direkt hier vorgenommen werden: https://sportsloisirscastel.fr

Den ganzen Tag über gibt es vor Ort auch Fastfood.

Zahlreiche kostenlose Konzerte und Animationen werden den Tag beleben.

Das vollständige Programm zum Durchblättern finden Sie hier: https://s.42l.fr/bookrandoripaille

Auskünfte & Empfang von Gruppen: 07 81 87 71 73

Alle Neuigkeiten finden Sie auf unserer offiziellen Seite: facebook.com/randoripaille

Wir freuen uns darauf, Sie auf den Pfaden des Saulnois wiederzusehen!

Italiano :

L’équipe del festival RandoRipaille è lieta di invitarvi a partecipare al 3° festival RandoRipaille

Questo grande evento escursionistico propone 13 circuiti segnalati, da 2 a 20 km:

4 passeggiate con partenza da Château-Salins,

altri 9 accessibili gratuitamente con bus navetta a Marsal, Vic-sur-Seille, Tarquimpol, Xocourt, Morhange, ecc.

Per prolungare l’esperienza, è disponibile un pasto di degustazione a base di prodotti locali sotto un tendone (si consiglia la prenotazione).

Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente qui: https://sportsloisirscastel.fr

Durante tutta la giornata saranno disponibili anche piatti veloci in loco.

Durante la giornata si terranno anche numerosi concerti e intrattenimenti gratuiti.

Il programma completo può essere consultato qui: https://s.42l.fr/bookrandoripaille

Per informazioni e prenotazioni di gruppo: 07 81 87 71 73

Tutte le ultime notizie sulla nostra pagina ufficiale: facebook.com/randoripaille

Vi aspettiamo sui sentieri del Saulnois!

Espanol :

El equipo del festival RandoRipaille tiene el placer de invitarle a participar en la 3ª edición del festival RandoRipaille

Este gran evento de senderismo propone 13 circuitos señalizados, de 2 a 20 km:

4 paseos con salida desde Château-Salins,

otros 9 accesibles gratuitamente en autobús lanzadera hasta Marsal, Vic-sur-Seille, Tarquimpol, Xocourt, Morhange, etc.

Para prolongar la experiencia, se ofrece una comida degustación a base de productos locales bajo una carpa (se recomienda reservar).

Las reservas pueden hacerse directamente aquí: https://sportsloisirscastel.fr

También habrá comida rápida in situ durante todo el día.

También habrá conciertos y espectáculos gratuitos durante todo el día.

El programa completo puede consultarse aquí: https://s.42l.fr/bookrandoripaille

Para información y reservas de grupos: 07 81 87 71 73

Descubra todas las novedades en nuestra página oficial: facebook.com/randoripaille

Le esperamos en los senderos del Saulnois

L’événement RandoRipaille Château-Salins a été mis à jour le 2025-07-04 par OT DU PAYS SAULNOIS