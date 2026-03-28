Rand’Ornitho randonnée et observation ornithologique dans les Monts du Forez.

Saint-Bonnet-le-Courreau Loire

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:30:00

Date(s) :

2026-06-18 2026-06-26 2026-07-07 2026-07-22 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-25 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20

Bonnes chaussures aux pieds et jumelles autour du cou, nous partons à la rencontre

du peuple à plumes du Forez, des espèces de forêts et montagnes.

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Saint-Bonnet-le-Courreau 42940 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 97 11 93 cecilenmontagne@gmx.fr

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English : Rand’Ornitho randonnée et observation ornithologique dans les Monts du Forez.

With good shoes on our feet and binoculars around our necks, we’re off to meet the feathered people of Forez

the feathered people of Forez, the species of forests and mountains.

L’événement Rand’Ornitho randonnée et observation ornithologique dans les Monts du Forez. Saint-Bonnet-le-Courreau a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Loire Forez