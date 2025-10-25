Rando’Rose Peyrière

Rando’Rose Peyrière samedi 25 octobre 2025.

Rando’Rose

Place Angéline Beausoleil Peyrière Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

À l’occasion d’Octobre Rose, venez nombreux à la rando’rose organisée par le Comité des Fêtes. La randonnée pédestre est en semi nocturne et fait 5 km. Prenez une lampe Torche. Restauration sur place, la réservation est conseillée. Au menu soupe, saucisses frites et café. Pensez à apporter vos couverts complets. La somme recueillie sera reversée à l’association Action Cancer 47. .

Place Angéline Beausoleil Peyrière 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 11 20 13

English : Rando’Rose

For Pink October, come one, come all to the rando’rose organized by the Comité des Fêtes. Semi-nightly 5 km hike. Bring a flashlight. Catering on site, reservations recommended. Bring your own cutlery. All proceeds go to Action Cancer 47.

German : Rando’Rose

Im Rahmen des Rosa Oktobers kommen Sie zahlreich zur Rando’rose, die vom Festkomitee organisiert wird. Eine 5 km lange, halbnächtliche Wanderung. Nehmen Sie eine Taschenlampe mit. Verpflegung vor Ort, Reservierung empfohlen. Denken Sie daran, Ihr vollständiges Besteck mitzubringen. Der gesammelte Betrag wird an Action Cancer 47 gespendet.

Italiano :

Per l’Ottobre Rosa, venite tutti alla rando’rose organizzata dal Comité des Fêtes. Una passeggiata notturna di 5 km. Portate una torcia. Ristorazione in loco, prenotazione consigliata. Ricordarsi di portare le proprie posate. Il ricavato sarà devoluto ad Action Cancer 47.

Espanol : Rando’Rose

Para el Octubre Rosa, venga uno, vengan todos a la rando’rose organizada por el Comité des Fêtes. Un paseo nocturno de 5 km. Traiga una linterna. Catering in situ, se recomienda reservar. No olvide traer sus propios cubiertos. La recaudación se destinará a Action Cancer 47.

L’événement Rando’Rose Peyrière a été mis à jour le 2025-09-18 par OT du Pays de Lauzun