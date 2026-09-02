Informations pratiques

Rombach-le-Franc

Rando’Rose

47 Rue Général de Gaulle Rombach-le-Franc Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Rejoignez la Rando’Rose à Rombach-le-Franc pour une journée sportive et solidaire !

Participez à la Rando’Rose pour soutenir la lutte contre le cancer ! Une journée pleine de solidarité et d’énergie positive dans le Val d’Argent. .

47 Rue Général de Gaulle Rombach-le-Franc 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 90 70 01

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English :

Join the Rando?Rose in Rombach-le-Franc for a day of sports and charity!

L’événement Rando’Rose Rombach-le-Franc a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du Val d’Argent