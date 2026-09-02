Rando’Rose Rombach-le-Franc
samedi 3 octobre 2026 · Rombach-le-Franc
Informations pratiques
Rombach-le-Franc
Rando’Rose
47 Rue Général de Gaulle Rombach-le-Franc Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Rejoignez la Rando’Rose à Rombach-le-Franc pour une journée sportive et solidaire !
Participez à la Rando’Rose pour soutenir la lutte contre le cancer ! Une journée pleine de solidarité et d’énergie positive dans le Val d’Argent. .
47 Rue Général de Gaulle Rombach-le-Franc 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 90 70 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join the Rando?Rose in Rombach-le-Franc for a day of sports and charity!
L’événement Rando’Rose Rombach-le-Franc a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du Val d’Argent
À voir aussi à Rombach-le-Franc (Haut-Rhin)
- Atelier Couronne de l’Avent Rombach-le-Franc 28 novembre 2026
- Marché de Noël à Rombach-le-Franc Rombach-le-Franc 5 décembre 2026
- Carnaval de Lièpvre Rombach-le-Franc 28 février 2027